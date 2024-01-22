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عربي-دولي

في شيكاغو.. ارتكب مجزرة بـ8 أشخاص من عائلة واحدة واختفى

Lebanon 24
22-01-2024 | 23:11
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أعلنت شرطة منطقة جولييت القريبة من شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية، عن العثور على 8 أشخاص يرجح أنهم من عائلة واحدة مقتولين في منزلين في الضاحية الجنوبية مساء أمس الاثنين. اثنان منهم في منزل وآخرون في منزل آخر، وجميعهم في المبنى رقم 2200 على طريق ويست أكريس.
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كما لم يتم الكشف عن أسمائهم وجنسهم وأعمارهم، إلا أن نائب عمدة مقاطعة ويل، دان جانجلز، أكد استدعاء نوابه إلى منزل في 5 Pheasant Run Lane مساء الأحد، حيث عثروا على شخص مصاب بطلق ناري في الرأس.

وأضاف أنه تم نقل الضحية، الذي يدعى تويوسي باكاري البالغ من العمر 28 عاما، إلى مستشفى محلي حتى توفي متأثرا بجراحه.

وتابع جانغلز أن أصل القتلى من نيجيريا وكانوا في مقاطعة ويل طوال السنوات الثلاث الماضية. فيما حدد التحقيق الذي أجروه نواب مقاطعة ويل، مركبة مشبوهة قالوا إن وجودها في المنطقة كان قبيل إطلاق النار بـ10 دقائق.

إلا أنهم لم يتمكنوا من العثور على المشتبه به أو السيارة بل تعرفوا عليه فقط، وقالوا إنه روميو نانس، الذي كان يعيش في أحد المنزلين الواقعين على طريق غرب أكريس.

وأضافوا أن المنزل الذي عثر فيه على الجثث كان يسكنه بعض أقارب نانس.
 
وشددت الشرطة على وجوب اعتبار نانس مسلحا وخطيرا، مطالبة من يراه الإبلاغ عنه فوراً دون الاقتراب منه.(العربة)
المصدر: العربية

عربي-دولي

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