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عربي-دولي

بتهمة “التآمر” ضدّ مادورو والشعب الفنزويلي .. توقيف 32 شخصاً في فنزويلا

Lebanon 24
22-01-2024 | 23:35
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أعلنت السلطات الفنزويلية أنها أوقفت 32 شخصا، بين مدنيين وعسكريين، بتهمة "خيانة الوطن" لتورطهم في “خمس مؤامرات” لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو.

وأضاف المدعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب للصحافيين إن “جميع الموقوفين اعترفوا وكشفوا معلومات عن المخططات التي تستهدف الشعب الفنزويلي والمجتمع الديمقراطي”.
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وأضاف أن مذكرات توقيف صدرت بحق 11 شخصا آخر، بينهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان وصحافيون وعسكريون منفيون.(روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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