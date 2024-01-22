نقطة اتفاق "نادرة" بين روسيا وأوكرانيا.. سببها ترامب!

توصلت روسيا وأوكرانيا إلى نقطة اتفاق نادرة خلال الحرب المستمرة منذ 23 شهرا، حيث لا يعتقد أي من الطرفين أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يمكنه وضع حد للصراع بينهما.

وقال ترامب مرارا وتكرارا أن الحرب الأوكرانية لم تكن لتحدث أبدا في ظل رئاسته، ووعد بإنهاء الحرب في غضون "24 ساعة" إذا أعيد انتخابه في تشرين الثاني.

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ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ترامب إلى كييف في مناسبتين مختلفتين للوفاء بوعده، على الرغم من أن الرئيس الأوكراني شكك علنا في قدرة الرئيس السابق على إيجاد نهاية سلمية.





وأثناء حديثه للصحفيين يوم الإثنين، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو توافق على أنها "ليس لديها فهم لكيفية إنهاء ترامب للحرب"، مضيفا أنهم لم يجروا أي اتصال مع الرئيس السابق بشأن مثل هذه المفاوضات.

تلقى ترامب دعوة من زيلينسكي لأول مرة لزيارة أوكرانيا في تشرين الثاني 2023، وكرر زيلينسكي دعوته خلال مقابلة على القناة الرابعة الإخبارية البريطانية بثت يوم الجمعة الماضي، قائلا للرئيس السابق "إذا تمكنت من وقف الحرب خلال 24 ساعة، فأعتقد أن ذلك سيكون كافيا للمجيء".

ووصف الرئيس الأوكراني كلمات ترامب بأنها "خطيرة"، مضيفا أنه يتوقع أن "يتخذ الرئيس السابق قرارات بمفرده".

وفي حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي الأسبوع الماضي، أثار زيليسنكي تساؤلات حول ما يعتزم ترامب فعله إذا نجحت روسيا في أوكرانيا، بالنظر إلى أن العديد من الدول الغربية تخشى أن تواصل موسكو "عدوانها" على الدول المجاورة الأعضاء في الناتو في المرة القادمة.

وقال زيلينسكي أثناء حديثه للصحافة: "بوتين لن يتوقف، فماذا سيفعل دونالد ترامب في الولايات المتحدة بعد ذلك، يعني ذلك أن أوروبا خسرت أكبر وأقوى جيش في أوروبا، لأنها خسرت أوكرانيا". (سكاي نيوز)