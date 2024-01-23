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عربي-دولي

مدافعًا عن إسرائيل.. الرئيس الأرجنتيني سيزور تل أبيب قريبًا!

Lebanon 24
23-01-2024 | 00:58
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أعلنت الرئاسة الأرجنتينية، أن الرئيس خافيير مايلي يعتزم القيام بزيارة رسمية إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي قريبا، وذلك بالتزامن مع تواصل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
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وقال المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية مانويل أدورني، إنه لم يتم بعد تحديد موعد زيارة مايلي إلى "إسرائيل"، لكن تم التأكيد على أنها ستتم "في وقت قريب"، وفقا للأناضول.

وأضاف في بيان، أن مايلي سيقوم بزيارة إلى إيطاليا أيضا، بعد لقاءاته في "إسرائيل".

ويعرف عن مايلي تأييده الشديد لدولة الاحتلال الإسرائيلي، رغم المجازر الدموية التي تقوم الأخيرة بارتكابها بحق المدنيين في قطاع غزة.(عربي21)
 
المصدر: عربي21
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