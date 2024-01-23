Advertisement

عربي-دولي

بايدن يحرج متحدثة البيت الابيض... ويخاطب شخصا غير موجود! (فيديو)

Lebanon 24
23-01-2024 | 01:05
A-
A+
Doc-P-1155718-638415941719207578.jpg
Doc-P-1155718-638415941719207578.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خلط الرئيس الأميركي جو بايدن بين اثنين من وزراء حكومته خلال تصريحات متلفزة أمس الاثنين في أحدث تعثر له، تاركا المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في موقف محرج.


وشعر بايدن البالغ من العمر 81 عاما، بالحرج من الخلط بين رئيسي وزارتين اتحاديتين "بعد لحظات" من تصريح جان بيير بأن رئيس الدولة بخير فيما يتعلق بصحته العقلية.
حيث خلط بين رئيس وزارة الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية كزافييه بيسيرا، خلال اجتماع مع فريق عمل الحقوق الإنجابية التابع له،  الأمر الذي أثار  "تحفظا شديدا وسط الاهتمام بسياساته".
 
 
Advertisement
وقال الرئيس الأميركي: "أود أن أشكر مستشارة سياسة النوع الاجتماعي، جين كلاين. أين تجلس جين؟"، ثم أشار إلى يمينه: "ها أنت ذا يا جين. شكرا لك". وتابع: "ووزير الصحة والخدمات الإنسانية كزافييه بيسيرا، إنه يجلس بجوارها مباشرة، لقيادة فريق العمل هذا".

لكن في الواقع من كان بجانب جين هو وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، وسبق للبيت الأبيض أن قال إن بيسيرا، وهو عضو سابق في مجلس النواب، سيشارك عبر تطبيق "Zoom" في الحدث.
ويأتي هذا الخطأ بعد دقائق فقط من دفاع السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض عن صحة بايدن العقلية، بعد أسبوع من النقاشات المتواصلة حول اللياقة العقلية لمنافسه دونالد ترامب، الذي تعرض للهجوم بعد خلطه بين منافسيه إلى البيت الأبيض نيكي هالي ونانسي بيلوسي. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:44 | 2024-01-23
05:30 | 2024-01-23
05:26 | 2024-01-23
05:11 | 2024-01-23
04:49 | 2024-01-23
04:44 | 2024-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24