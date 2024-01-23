17
o
بيروت
21
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
21
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"كارثة" الجيش الإسرائيلي في غزة: تفاصيل تُكشف عن حادث المغازي.. هكذا انهار المبنى المُفخخ
Lebanon 24
23-01-2024
|
02:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ضربة قوية للجيش الإسرائيلي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حادثة مقتل 21 ضابطا وجنديا إسرائيليا في منطقة المغازي وسط قطاع غزة.
وفي التفاصيل التي وردت، دخل جنود احتياط من اللواء 261 إلى منطقة المغازي وسط قطاع غزة، وبناء على طلب الجيش الإسرائيلي عملوا مع وحدة الهندسة على تفخيخ 10 مباني استعدادا لتفجيرها.
Advertisement
وبينما كانوا على وشك إنهاء مهمتهم، أطلق عناصر حماس قذيفتي "ار بي جي"، الأولى نحو دبابة ميركافا أدت لإصابة جنديين، والثانية أطلقت على المبنى المفخخ، ما أدى إلى تفعيل المتفجرات وانهيار مبنيين على من بداخلهما.
وبقيت وحدة الإنقاذ (669) تعمل طوال الليل لرفع الأنقاض بحثا عن جنود مفقودين.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن "عدد الجنود الذين سقطوا في غزة منذ 27 تشرين الأول بلغ 200".
ومنذ 7 تشرين الأول، أصيب 2665 جنديا إسرائيليا بجروح، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، ومن بين هؤلاء، أصيب 1207 في العملية البرية في غزة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"رجل بمعنى الكلمة".. فنانة شهيرة تتمنى الزواج من مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح من هي؟
Lebanon 24
"رجل بمعنى الكلمة".. فنانة شهيرة تتمنى الزواج من مراسل "الجزيرة" وائل الدحدوح من هي؟
07:39 | 2024-01-22
22/01/2024 07:39:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعلن متى ستُهاجم لبنان.. مكان واحد ستبدأ منه الحرب!
Lebanon 24
إسرائيل تعلن متى ستُهاجم لبنان.. مكان واحد ستبدأ منه الحرب!
16:00 | 2024-01-22
22/01/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده مصرف لبنان غداً
Lebanon 24
هذا ما سيشهده مصرف لبنان غداً
14:53 | 2024-01-22
22/01/2024 02:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيات ضحية "ثغرة أمنية".. تفاصيل مثيرة تُكشف عمّا يجري!
Lebanon 24
لبنانيات ضحية "ثغرة أمنية".. تفاصيل مثيرة تُكشف عمّا يجري!
14:00 | 2024-01-22
22/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تحتفل بعيد ميلاد إبنها مارك بحضور زوجها السابق حاتم... تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي تحتفل بعيد ميلاد إبنها مارك بحضور زوجها السابق حاتم... تعرفوا إليه (صور)
08:33 | 2024-01-22
22/01/2024 08:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:44 | 2024-01-23
القاهرة: مزاعم تل أبيب بشأن تهريب الأسلحة إلى غزة كاذبة
05:30 | 2024-01-23
تقرير لـ"The Hill": فشل بايدن في ردع إيران يهدد بحرب عالمية في الشرق الأوسط
05:26 | 2024-01-23
كيف تعوض حماس خسائرها في الحرب؟.. تقرير إسرائيلي يكشف
05:11 | 2024-01-23
هل يحشد هذا البلد العربي دباباته قرب الحدود مع إسرائيل؟
04:49 | 2024-01-23
العفو الدولية: هناك مؤشرات تنذر بوقوع إبادة جماعية في غزة
04:44 | 2024-01-23
فيديو ينتشر لجنود إسرائيليين يقتحمون مخزناً للآثار في غزة
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
23/01/2024 13:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
23/01/2024 13:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
23/01/2024 13:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24