صباح صعب على إسرائيل.. حماس تُشعل معارك خان يونس بضربة موجعة

Advertisement

لا تزال تبعات ضربة حماس الموجهة أمس والتي تمكنت من خلالها من قتل 21 جنديًا إسرائيلي تلقى صداها صباح اليوم، مع إبداء المسؤولين الإسرائيليين غضبهم من ما حصل.وفي تفاصيل ردات الفعل على ما حصل، فقد أكّد المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن " قوات الإحتلال تواجه معارك قاسية جدًا في خان يونس، مشيرًا إلى سقوط 21 جنديًا وضابطًا خلال 12 ساعة فقط.وتابع هاجاري: "عدد الجنود القتلى ليس نهائياً ويجري الاتصال بعائلات جنود آخرين".من جهته أشار وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، إلى ان: "هذا صباح صعب ومؤلم.. وهذه الحرب التي ستحدد مستقبل "إسرائيل" لعقود مقبلة".من جانبه قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ: "صباح صعب على التحمل في حرب لا يوجد أعدل منها, واسرائيل تبقى قوية رغم هذا الحادث المأساوي".أما وزير الطاقة الإسرائيل يسرائيل كاتس, فقال: "صباح صعب للغاية ومقتل 21 عسكريا في قطاع غزة ثمن باهظ جدا".وكذلك، أعلن وزير المالية الإسرائيلية بأن خبر مقتل الجنود هو بمثابة فاجعة ونتعهد بأن ننتقم.يُشار إلى أن إذاعة جيش الاحتلال قد أشارت إلى أن قوات من اللواء 261، كانت تقوم بعمليات تفخيخ لتفجير منازل الفلسطينيين، بالقرب من المنطقة الفاصلة وسط قطاع غزة.وأوضحت أن الجنود دخلوا مسافة 600 متر، من الشريط الفاصل، في منطقة مخيم المغازي لتدمير 10 منازل بواسطة الألغام، وخلال عملية التفخيخ، تعرضوا لهجومين بقذيفتي "آر بي جي" الأولى أطلقت على دبابة والثانية على مبنى كان يحتوي المواد المتفجرة والألغام.وتسبب الهجوم بانفجار الألغام، وانهيار مبنيين على رأس الجنود، وتحول المنطقة إلى دمار كامل، وأرسلت العديد من القوات من أجل استخراج القتلى وإجلاء المصابين من المكان.(الجزيرة - عربي21)