بعد ضربة خان يونس.. سرايا القدس تستكمل استهداف الإحتلال

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أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت صباح اليوم الثلاثاء بوابل من قذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة المسكر الغربي بخان يونس جنوبي قطاع غزة.وفي وقت سابق اليوم، قالت السرايا إنها فجّرت دبابة إسرائيلية بعبوة "ثاقب"، في محيط الحي الياباني غرب خان يونس.(الجزيرة نت)