تحت حماية الشرطة.. إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى مرة جديدة

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يواصل الإسرائيليون استفزاز المقدسيين، إذ اقتحم مستوطنون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت "وفا" عن شهود عيان بأن "عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية.كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى الفلسطينيين من الدخول، ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.(وكالة وفا)