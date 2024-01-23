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رأت صحيفة "New York Times" الأميركية أن "الحرب في غزة الآن ذهبت إلى حيث كان يخشى الكثيرون حيث بدأت تتحول إلى صراع في لبنان وسوريا والعراق والبحر الأحمر. ومع الضربات الأميركية المتكررة ضد الحوثيين في اليمن هذا الشهر، تتزايد بشكل مضطرد المخاوف من اندلاع حريق إقليمي أكبر. وفي الواقع، إيران حاضرة في كل من هذه الساحات، والسؤال هو ما إذا كانت طهران وجيشها القوي سيدخلان في حرب أوسع نطاقا. لسنوات، قدمت إيران التمويل أو الأسلحة أو التدريب لحماس وحزب الله، اللذين يقاتلان إسرائيل، وللحوثيين، الذين كانوا يهاجمون السفن في البحر الأحمر. كما وشنت إيران ضرباتها الخاصة في الأيام الأخيرة ردًا على تفجير مميت وقع في وقت سابق من هذا الشهر، مدعية أنها استهدفت مقرات التجسس الإسرائيلية في العراق وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، كما تبادلت الضربات مع باكستان عبر حدودهما المشتركة".وتابعت الصحيفة، "في حين تؤكد إيران بوضوح قوتها العسكرية وسط الاضطرابات الإقليمية الآخذة في الاتساع، فإن هذا لا يعني أن قادتها يريدون الانجرار إلى حرب أوسع نطاقا. لقد قالوا ذلك علناً، وربما الأهم من ذلك، أنهم تجنبوا بدقة القيام بعمل عسكري مباشر ضد إسرائيل أو الولايات المتحدة. ويبدو أن النظام راضٍ في الوقت الحالي عن الاعتماد على استراتيجيته الطويلة الأمد المتمثلة في الحرب بالوكالة: فالجماعات التي يدعمها تقاتل أعداء إيران، وحتى الآن، لم تبد إسرائيل ولا الولايات المتحدة أي اهتمام بالانتقام المباشر. وفي قلب نفور إيران من الدخول في صراع كبير تكمن القضايا الداخلية التي كانت تشغل بال النظام. ويسعى المرشد الأعلى، آية الله علي خامنئي، إلى تأمين إرثه، المتمثل في التغلب على الرياح السياسية المعاكسة لتثبيت خليفة له نفس التفكير، والسعي للحصول على سلاح نووي وضمان بقاء النظام باعتباره نصيرا إسلاميا يهيمن على الشرق الأوسط، وهذا يعني عدم الانجرار إلى حرب أوسع نطاقا".وأضافت الصحيفة، "بالنسبة لآية الله خامنئي، فإن زميلاً متشدداً دينياً سيكون المرشح الوحيد المناسب لمواصلة سعي إيران إلى الهيمنة الإقليمية، أو الاحتفاظ بجزء رئيسي آخر من إرثه: السعي إلى امتلاك سلاح نووي. وبينما يركز العالم على الحربين في أوكرانيا وغزة، تقترب طهران من القنبلة النووية، حيث تقوم بتخصيب اليورانيوم بمستويات أعلى، وبناء أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما، وتحسين مدى وحمولة الصواريخ الباليستية. وفي الوقت الذي تبدو فيه القنبلة النووية قريبة إلى حد مثير، فمن غير المرجح أن يعرض آية الله خامنئي هذا التقدم للخطر من خلال سلوك قد يستدعي توجيه ضربة إلى تلك المنشآت".وبحسب الصحيفة، "بينما يشرف على البحث عن الخلافة وطموحات إيران النووية، يبدو أن آية الله خامنئي راضٍ، في الوقت الحالي، بالسماح للمجموعات العربية في كل أنحاء الشرق الأوسط بالقيام بما كانت طهران تدفع لهم وتدربهم على القيام به. إن ما يسمى "محور المقاومة" الإيراني، والذي يضم حماس وحزب الله والحوثيين، يقع في قلب الاستراتيجية الكبرى للجمهورية الإسلامية ضد إسرائيل والولايات المتحدة والزعماء العرب السنة، مما يسمح للنظام بضرب خصومه دون استخدام قواته أو تعريض أراضيه للخطر".وتابعت الصحيفة، "في الوقت الذي يقوم فيه مقاتلو إيران بالوكالة بإشعال الجبهة الشمالية لإسرائيل من خلال ضربات صاروخية متفرقة لحزب الله، والتحريض على شن هجمات على القواعد الأميركية في العراق وإعاقة الشحن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن، فمن المرجح أن تأمل إيران في الضغط على المجتمع الدولي لكبح جماح إسرائيل. إن ضرورة عدم توسيع نطاق الحرب بين إسرائيل وغزة، التي وجهت السياسة الأميركية والإسرائيلية حتى الآن، تعني أنه من غير المرجح أن ينتقم أي منهما ضد الجمهورية الإسلامية، إنما فقط ضد وكلائها".وأضافت الصحيفة، "لا شك أن حماس، التي تعهدت إسرائيل بالقضاء عليها، تشكل أهمية كبيرة بالنسبة لإيران. لقد استثمر النظام الوقت والمال في الجماعة، وعلى عكس معظم وكلاء وحلفاء الجمهورية الإسلامية، فإن حماس سنية، مما يساعد الثيوقراطية الشيعية على تجاوز الطائفية في المنطقة. لكن بالنسبة لآية الله خامنئي، فإن الجبهة الداخلية ستكون لها الغلبة دائما على المشاكل في الجوار، ففي النهاية، في حالة نجاح إسرائيل في هدفها المتمثل في القضاء على حماس، فمن المرجح أن تعترف الدولة الدينية بزوال الجماعة، ولو على مضض".وبحسب الصحيفة، "بطبيعة الحال، كلما زاد الصراع الذي تنخرط فيه إيران، بشكل مباشر أو غير مباشر، يزيد أيضًا من احتمال أن تؤدي ضربة مارقة أو سيئة الحكم إلى خروج العنف عن نطاق السيطرة في اتجاه لا تفضله إيران. فالتاريخ مليء بالحسابات الخاطئة، وهناك احتمال حقيقي بأن تجد إيران نفسها منجرفة إلى الصراع الأكبر الذي سعت إلى تجنبه. لكن المرشد الأعلى لإيران هو الحاكم الأطول خدمة في الشرق الأوسط على وجه التحديد بسبب قدرته الغريبة على المزج بين التشدد والحذر، وهو يدرك نقاط الضعف والقوة في وطنه عندما يسعى إلى دفع الثورة الإسلامية إلى ما وراء حدودها".وختمت الصحيفة، "بعبارة أخرى، فإن آية الله خامنئي يعرف حدوده، ويعرف الإرث الذي يحتاج إلى تأمينه حتى تنجو الثورة بعد وفاته".