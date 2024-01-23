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عربي-دولي

لمقاومة المجاعة في غزة.. مبادرة جديدة تُطلق من رحم المعاناة

Lebanon 24
23-01-2024 | 02:47
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انطلقت مبادرة شبابية لمقاومة المجاعة في غزة، تزامناً مع دعوات لإدخال المساعدات الإغاثية بشكل عاجل، وتسيير جسر جوي لنقل هذه المساعدات.

وتفاعل نشطاء عبر مواقع التواصل مع هذه المبادرة، تحت وسم: "أنقذوا_غزة_من_المجاعة"، مؤكدين أن أهالي القطاع يتضرعون جوعاً وعطشاً، فلا تتركوهم لوحدهم.

ونشر مغردون مقاطع فيديو تجسد المجاعة الحقيقية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، في ظل اشتداد ضراوة الحصار والحرب الإسرائيلية عليهم.
 
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وذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن شمال غزة بات يعيش مجاعة حقيقية بعد نفاد كميات الطحين والأرز، محملاً الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه المسؤولية عن وفاة 400 ألف مواطن فلسطيني جوعاً.

وأعلن المكتب في بيان، نفاد كميات الطحين ومشتقاته والأرز والمعلبات التي كانت متبقية في محافظة شمال قطاع غزة منذ قبل حرب الإبادة الجماعية على غزة، مضيفاً أن هذا الأمر يؤكد بدء وقوع مجاعة حقيقية يواجهها 400,000 مواطن من أبناء شعبنا الفلسطيني ما زالوا متواجدين في المحافظة.
 
 
وحمّل البيان الاحتلال "الإسرائيلي" كامل المسئولية عن المجاعة في محافظة شمال قطاع غزة، كما وحمل المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والرئيس بايدن شخصياً المسؤولية أيضاً تجاه هذه الجريمة التي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتخالف كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حق الحصول على الغذاء لأي إنسان، حيث منحوا الاحتلال الضوء الأخضر لارتكاب هذه الجرائم، ورفضوا وقف هذه الحرب الوحشية على قطاع غزة.(عربي21)
 

 
 
المصدر: عربي21

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