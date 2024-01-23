لمقاومة المجاعة في غزة.. مبادرة جديدة تُطلق من رحم المعاناة

انطلقت مبادرة شبابية لمقاومة المجاعة في غزة، تزامناً مع دعوات لإدخال المساعدات الإغاثية بشكل عاجل، وتسيير جسر جوي لنقل هذه المساعدات.



وتفاعل نشطاء عبر مواقع التواصل مع هذه المبادرة، تحت وسم: "أنقذوا_غزة_من_المجاعة"، مؤكدين أن أهالي القطاع يتضرعون جوعاً وعطشاً، فلا تتركوهم لوحدهم.



ونشر مغردون مقاطع فيديو تجسد المجاعة الحقيقية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، في ظل اشتداد ضراوة الحصار والحرب الإسرائيلية عليهم.

تغطية صحفية: أنقذوا غزة من المجاعة.. pic.twitter.com/8tIPvVe5uu — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 22, 2024 Advertisement

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن شمال غزة بات يعيش مجاعة حقيقية بعد نفاد كميات الطحين والأرز، محملاً الاحتلال الإسرائيلي وحلفاءه المسؤولية عن وفاة 400 ألف مواطن فلسطيني جوعاً.



وأعلن المكتب في بيان، نفاد كميات الطحين ومشتقاته والأرز والمعلبات التي كانت متبقية في محافظة شمال قطاع غزة منذ قبل حرب الإبادة الجماعية على غزة، مضيفاً أن هذا الأمر يؤكد بدء وقوع مجاعة حقيقية يواجهها 400,000 مواطن من أبناء شعبنا الفلسطيني ما زالوا متواجدين في المحافظة.

الناس في قطاع #غزة تتضور جوعاً وعطشاً، لا تتركوا غزة وحدها، فهي والله لا تستحق كل هذا الظلم..#انقذوا_غزة_من_المجاعة #GazaAirDrop #AirDropAidForGaza pic.twitter.com/SgD68iJSrt — أدهم أبو سلمية 🇵🇸 Adham Abu Selmiya (@adham922) January 22, 2024