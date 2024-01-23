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عربي-دولي
أرقام صادمة.. مجازرٌ إنسانية ألحقتها الحرب بالسّودانيين المدنيين
Lebanon 24
23-01-2024
|
03:29
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حذّرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتّحدة في تقرير، الاثنين، من أنّ ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص قُتلوا منذ نيسان في مدينة واحدة بإقليم دارفور في غرب السودان، متّهمة قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع يمكن أن ترقى إلى "جرائم ضدّ الإنسانية".
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والتقرير الذي أرسلته لجنة الخبراء إلى أعضاء مجلس الأمن لكنّه لم ينشر بعد لا يشتمل على حصيلة شاملة لضحايا الحرب الدائرة في السودان بين الجنرالين المتنازعين على السلطة.لكنّ التقرير يتحدّث بالتفصيل عن صنوف العنف "العرقي" الذي دارت رحاه في الجُنينة.
ويقول التقرير إنّ "الهجمات تمّ تخطيطها وتنسيقها وتنفيذها من قبل قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها".
ويضيف أنّ هذه القوات "استهدفت عمداً أحياء مدنيّة ومخيّمات للنازحين ومدارس ومساجد ومستشفيات، ونهبت أيضا منازل ومواقع لمنظمات غير حكومية دولية ومنظمات تابعة للأمم المتّحدة".
وتوضح الوثيقة أنّ "قوات الدعم السريع استهدفت عمداً مجموعة المساليت العرقية الأفريقية التي تشكّل الأغلبية في مدينة الجنينة".
ولفت التقرير بالخصوص إلى أنّ "قوات الدعم السريع وضعت قنّاصين على الطرق الرئيسية" لاستهداف "المدنيين بدون تمييز، بمن في ذلك النساء، والنساء الحوامل والشابات".(عربي21)
المصدر: عربي21
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