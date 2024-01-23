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عربي-دولي

في أول تعليق له.. هذا ما قاله نتنياهو على "اليوم الكارثي" في غزة

Lebanon 24
23-01-2024 | 04:02
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علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، على حادث المغازي الذي أسفر عن مقتل 24 ضابطا وجنديا من قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.

وقال نتنياهو: "قلبي مع العائلات، الجيش يحقق وعلينا استخلاص العبر من الحادثة. باسم أبطالنا ومن أجل حياتنا علينا أن لا نوقف الحرب حتى النصر الحازم".
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وأضاف: "علينا أن نتعلم الدروس من الكارثة ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حياة جنودنا".
 
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