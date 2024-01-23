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عربي-دولي

إيران توجه تحذيراً جدياً للأميركيين بشأن اليمن.. وهذا ما قاله عبد اللهيان عن حزب الله

Lebanon 24
23-01-2024 | 04:18
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قال وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، إن "بلاده وجهت رسالة وتحذيراً للأميركيين بأن ما يقومون به بالاشتراك مع بريطانيا في البحر الأحمر وضد اليمن یعد تهديدا للسلام والأمن".
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"خطأ استراتيجي"
كما اعتبر أن الضربات الأميركية تشكل "خطأ استراتيجيا".

وأردف قائلا: "في الوقت الذي شنت فيه أميركا وبريطانيا هجمات على مواقع في اليمن أظهرت صور الأقمار الصناعية وجود حوالي 230 سفينة تجارية ونفطية في البحر الأحمر ما يعني أن السفن المتجهة إلى مواني إسرائيل فقط هي التي يوقفها اليمنيون"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

أما في ما يتعلق بحزب الله ولبنان، فرأى الوزير الإيراني أنه كنتيجة للصراع في غزة، اتسع نطاق الحرب إلى جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

وقال "الإسرائيليون أثاروا بعض التهديدات وتحدثوا عن إمكانية توسيع نطاق الحرب، وكل هذا هراء. فمنذ بداية الحرب، وإسرائيل هي من يشعر بقلق بالغ من اتساع نطاق الحرب من قبل حزب الله والمقاومة في الجبهة الشمالية ولبنان"، وفق تعبيره.

وأتت تلك التصريحات بعدما أعلن الجيش الأميركي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء تنفيذ ضربة جديدة مشتركة مع قوات بريطانية ضد 8 مواقع حوثية في اليمن.(العربية)

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