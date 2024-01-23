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عربي-دولي

الحوثي: ضربات الغرب لن تمرّ دون ردّ

Lebanon 24
23-01-2024 | 04:29
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أعلن المتحدث الرسمي العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن الطيران الأميركي والبريطاني شن 18 غارة جوية على صنعاء وتعز والبيضاء خلال الساعات الماضية.

وأكد على منصة "إكس"، الثلاثاء، أن هذه الاعتداءات الأميركية-البريطانية لن تمر من دون رد وعقاب.
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جاء هذا الإعلان بعدما أكدت القيادة المركزية الأميركية أن مقاتلاتها نفذت، بمشاركة من طائرات بريطانية، ضربات ضد مواقع للحوثيين في اليمن.

وأعلنت في بيان أن القصف تم عند منتصف الليل بتوقيت صنعاء، واعتبرته جزءا من الجهود المستمرة متعددة الجنسيات للرد على تزايد أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار والأنشطة غير القانونية في المنطقة، وفق بيانها.(العربية)
المصدر: العربية
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