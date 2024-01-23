بعد تطويق خان يونس.. إسرائيل تدعو السكان للانتقال فوراً لمنطقة أخرى

Advertisement

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش أصدر تحذيرا لسكان مناطق في خان يونس ومخيم اللاجئين بها بالانتقال فورا لمنطقة المواصي.وأضاف المتحدث على منصة إكس، اليوم الثلاثاء، "إلى سكان منطقة خان يونس في أحياء النصر، والأمل، ومركز المدينة والمخيم (المعسكر) في بلوكات 107-112: من أجل سلامتكم عليكم الانتقال فورًا إلى المنطقة الإنسانية في المواصي عن طريق شارع البحر".تطويق خان يونسكما ذكر أدرعي أن قوات الفرقة 98 من الجيش الإسرائيلي استكملت تطويق خان يونس وقضت بالتعاون مع سلاح الجو على "العشرات من المخربين" على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.وأضاف أن القوات اكتشفت قذائف صاروخية جاهزة للإطلاق ومجمعات قتال وفتحات أنفاق.تكثيف الهجماتيأتي ذلك بعد يوم من مقتل نحو 21 جنديا إسرائيليا في تلك المنطقة، حيث ارتفعت الحصيلة منذ بدء الهجوم البري على القطاع في 27 تشرين الأول الماضي إلى نحو 218.أما عدد قتلاه منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول فبلغ حسب إحصاءات إسرائيلية رسمية 535 جندياً وضابطاً. (العربية)