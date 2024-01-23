فيديو ينتشر لجنود إسرائيليين يقتحمون مخزناً للآثار في غزة

خلال الأيام الماضية انتشر مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر جنوداً إسرائيليين يقتحمون مستودعاً يحوي قطعا أثرية قديمة في غزة.



وأظهر الفيديو المتداول الجنود الإسرائيليين داخل مستودع مليء بالجرار، وفق منظمة "عمق شبيه" الإسرائيلية المختصة بشؤون الآثار.



وقالت في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس"، بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل إن جنودا إسرائيليين في موقع أثري بغزة برفقة موظف من سلطة الآثار الإسرائيلية.



فيما لم يتضح من الفيديو مكان الموقع في غزة، لكن مدير سلطة الآثار الإسرائيلية إيلي إسكوسيدو نشره على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الأحد الماضي.

1. In a post by the Director of the Israel Antiquities Authority showing his deputy was sent to examine antiquities in Gaza, the director celebrated the "discovery" of a collection with a "wow". While it is not yet known what the Authority's intentions regarding pic.twitter.com/DNhx3Yklgo — Emek Shaveh (@EmekShaveh) January 21, 2024 Advertisement

تدمير مئات المواقع التاريخية والأثرية

وتابعت المنظمة قائلة "في منشور لمدير سلطة الآثار الإسرائيلية، يظهر أن نائبه قد تم إرساله لتفقد الآثار في غزة، وقد احتفل المدير بـاكتشاف المجموعة بعبارة: رائع، فيما لم يعرف بعد ما هي نوايا الهيئة بشأن المجموعة".



كما أضافت أن "ما يسمى اكتشافا لمجموعة في سياق الحرب التي أدت حتى الآن إلى تدمير مئات المواقع التاريخية والأثرية والتحف، ليس سببا للاحتفال".



وتابعت: "لا يُسمح لدولة إسرائيل بالاستيلاء على قطعة واحدة من الآثار الموجودة في غزة، والتي تعود ملكيتها لشعب غزة".



سلطة الآثار الإسرائيلية توضح

إلى ذلك أشارت المنظمة إلى أنه "رداً على منشوراتنا، تواصلت سلطة الآثار الإسرائيلية مع عمق شبيه لتوضيح الغرض من زيارة نائب مديرها إلى غزة".



ونقلت عن سلطة الآثار الإسرائيلية قوله: "طلب الجيش الإسرائيلي من سلطة الآثار فحص مخزن في غزة يحتوي على قطع أثرية قديمة، أو قطع أثرية تظهر أن تكون قديمة".



استهداف وتدمير أكثر من 200 موقع أثري وتراثي



يذكر أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حذر من أن إسرائيل استهدفت ودمّرت أكثر من 200 موقع أثري وتراثي، من أصل 325 موقعا في القطاع، وذلك في إطار حربها المتواصلة على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي. (العربية)





