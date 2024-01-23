هل يحشد هذا البلد العربي دباباته قرب الحدود مع إسرائيل؟

رد مدير الشؤون المعنوية الأسبق في الجيش المصري اللواء سمير فرج على حديث الحاخام الإسرائيلي صموئيل إلياهو حول تعاظم قوة مصر عسكريا، وتجمع عدد كبير من الدبابات المصرية قرب الحدود.

وقال فرج في تصريحات لـ"روسيا اليوم" إن اليمين الإسرائيلي المتطرف يحاول أن يطيل من مدة الحرب على غزة، ويحاول أن يزيد من جبهات الحرب، لأن إذا توقفت الحرب سوف يخرج نتنياهو وينتهي هذا الائتلاف وانتخابات جديدة.



وأوضح فرج أنه كل يوم يخرج لنا نتنياهو بمواضيع جديدة، مثل حشود دبابات مصرية على الحدود وهو أمر وهمي ليس له وجود، ومحور فلادلفيا وهو طبقا لمعاهدات كامب ديفيد إذا كانت هناك مخالفات، مشيرا أن حدود مصر مستقرة ومؤمنة بدون مشاكل.



وأكد مدير الشؤون المعنوية الأسبق: "الحكومة الإسرائيلية تحاول إطالة أمد الحرب، خشية محاكمة نتنياهو، إذا خرج من منصبه، سوف يزج به إلى السجن مباشرة، وهم على علم بذلك".



وأشار إلياهو في مقطع فيديو موجه للحكومة الإسرائئيلية، نشره موقع srugim الإخباري الإسرائيلي، إلى سلوك المصريين عبر التاريخ منذ اضطهاد شعب بني إسرائيل في مصر في عهد فرعون موسى وحتى يومنا هذا، عل حد قوله.



وتساءل حاخام مدينة صفد وعضو المجلس الحاخامي الرئيسي، الحاخام إلياهو، قائلا: "لماذا تجمع مصر هذا العدد الكبير من الدبابات؟"، وترك الإجابة للقيادة السياسية في تل أبيب. (روسيا اليوم)