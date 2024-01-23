17
o
بيروت
20
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
17
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
القاهرة: مزاعم تل أبيب بشأن تهريب الأسلحة إلى غزة كاذبة
Lebanon 24
23-01-2024
|
05:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
ردّ رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية التابعة للرئاسة المصرية ضياء رشوان، على "المزاعم الإسرائيلية الكاذبة حول الحدود مع غزة"، مشدداً على أن "مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها، والسيادة على أرضها وحدودها، ولن ترهنها في أيدي مجموعة من القادة الإسرائيليين المتطرفين ممن يسعون لجر المنطقة إلى حالة من الصراع وعدم الاستقرار".
Advertisement
وطالب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، الحكومة الإسرائيلية، بـ"تحقيقات داخلية جادة" في جيشها وأجهزتها وقطاعاتها، للبحث عن المتورطين في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.
وأكد رشوان، أن "الأسلحة داخل غزة حالياً، هي نتيجة التهريب من داخل إسرائيل، مثال بنادق M16، ونوعيات من RPG، فضلاً عن المواد ثنائية الاستخدام في التصنيع العسكري للأجنحة العسكرية داخل القطاع"، لافتاً إلى "ضرورة مراجعة ما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التحقيقات التي تجري مع أفراد من الجيش، على خلفية اختفاء أسلحة أو بيعها بالضفة الغربية، ومن ثم ترسل إلى القطاع".
وأضاف أن ادعاءات المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن وجود أنفاق، وتهريب أسلحة ومتفجرات ومكوناتها، من الأراضي المصرية إلى قطاع غزة، "باطلة"، مؤكداً أن القاهرة اتخذت خطوات على مدار السنوات الماضية للقضاء على هذه الأنفاق بشكل نهائي.
وشهدت الفترة الأخيرة تصريحات عدة لمسؤولين إسرائيليين، بأن تل أبيب يجب أن تسيطر على المنطقة الحدودية، لمنع حركة "حماس" من تهريب الأسلحة إلى القطاع".
وذكر نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن إسرائيل لم تتخذ قراراً بعد بشأن السيطرة العسكرية على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، والمعروف باسم "محور فيلادلفيا" (محور صلاح الدين)، لـ"منع تدفق الأسلحة إلى غزة"، فيما ردت وزارة الخارجية المصرية، حينها، قائلة إن "مصر تضبط وتسيطر على حدودها بشكل كامل"، وأن تلك المسائل تخضع لاتفاقيات قانونية وأمنية بين الدول المعنية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تعلن متى ستُهاجم لبنان.. مكان واحد ستبدأ منه الحرب!
Lebanon 24
إسرائيل تعلن متى ستُهاجم لبنان.. مكان واحد ستبدأ منه الحرب!
16:00 | 2024-01-22
22/01/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهده مصرف لبنان غداً
Lebanon 24
هذا ما سيشهده مصرف لبنان غداً
14:53 | 2024-01-22
22/01/2024 02:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تحتفل بعيد ميلاد إبنها مارك بحضور زوجها السابق حاتم... تعرفوا إليه (صور)
Lebanon 24
نادين الراسي تحتفل بعيد ميلاد إبنها مارك بحضور زوجها السابق حاتم... تعرفوا إليه (صور)
08:33 | 2024-01-22
22/01/2024 08:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيات ضحية "ثغرة أمنية".. تفاصيل مثيرة تُكشف عمّا يجري!
Lebanon 24
لبنانيات ضحية "ثغرة أمنية".. تفاصيل مثيرة تُكشف عمّا يجري!
14:00 | 2024-01-22
22/01/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مسيء جدّاً... مقدّم يصفع عقيداً!
Lebanon 24
فيديو مسيء جدّاً... مقدّم يصفع عقيداً!
08:58 | 2024-01-22
22/01/2024 08:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2024-01-23
رغم المعارضة المصرية... لماذا تصر إسرائيل على احتلال محور فيلادلفيا؟
07:41 | 2024-01-23
فيديو يوثق لحظة انفجار المبنى الذي قتل فيه 21 جندياً إسرائيلياً في غزة
07:39 | 2024-01-23
هزة أرضية ضربت دولة عربية.. كم بلغت شدتها؟
07:35 | 2024-01-23
السيسي وبوتين شهدا بدء صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية
07:29 | 2024-01-23
اسرائيل... "حكومة الحرب" اجتمعت وكلام بارز عن "حزب الله"
07:26 | 2024-01-23
جيش إيران ينشر صوراً لدرونات "أبابيل" القتالية.. هذه أبرز قدراتها
فيديو
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
Lebanon 24
بدا مُنهارا ولم يتمالك دموعه.. قصي خولي يودع والده وتلاوة آيات قرآنية في العزاء (صور وفيديو)
01:25 | 2024-01-19
23/01/2024 15:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
Lebanon 24
فيديو ينتشر: أصالة تنهار بالبكاء.. وهذا ما فعله زوجها
03:39 | 2024-01-18
23/01/2024 15:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
مُفاجأة "مرعبة".. ثعبان داخل خزانة ملابس شاهدوا الفيديو
01:00 | 2024-01-13
23/01/2024 15:30:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24