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الجيش الإسرائيلي يكشف عن إجمالي عدد قتلاه منذ 7 تشرين الأول

Lebanon 24
23-01-2024 | 06:12
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كشف الجيش الإسرائيلي عن إجمالي عدد قتلاه منذ 7 تشرين الأول الماضي، في هجوم حماس أولا ثم في عملياته البرية داخل قطاع غزة، وذلك في أعقاب تكبده أفدح خسارة بشرية في يوم واحد، الإثنين.

وأكد بيان رسمي أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول بلغ 556، من بينهم 221 قتلوا في العملية البرية داخل غزة التي بدأت أواخر تشرين الأول.
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وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بعدم توقف إسرائيل عن القتال في غزة حتى تحقيق "النصر المبين"، بعد أن تكبدت أكبر عدد من الخسائر البشرية في يوم واحد في القطاع. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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