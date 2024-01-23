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عربي-دولي

أطلّ وهو يخلع سترته الواقية للرصاص.. معتز عزايزة ينهي مهمته كصحفي في غزة ويغادر القطاع!

Lebanon 24
23-01-2024 | 06:24
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أعلن المصوّر الفلسطيني معتز عزايزة صباح اليوم، عن إنتهاء مهمّته كصحافي ومغادرته قطاع غزة متجهاً نحو دولة قطر، وذلك بعدما نقل صورة العدوان الاسرائيلي على مدار 109 أيام.
 
وبرز إسم عزايزة منذ إندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، بعدما وثّق مشاهد الدمار والجرائم التي إرتكبها العدو ونشرها على صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي.
 
 
واليوم الثلاثاء، نشر معتز فيديو له وهو يخلع سترته الصحافية الواقية للرصاص، معلناً المغادرة، وأرفق المقطع المصوّر بتعليق قال فيه "لقد اضطررت إلى الإخلاء لأسباب كثيرة، تعلمون جميعاً بعضها ولكن ليس كلّها. شكراً لكم جميعاً. صلّوا من أجل غزة".
 
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وفي وقت سابق، كشف عزايزة عن تلقيه تهديدات من العدو الاسرائيلي بالتوقف عن نقل صورة العدوان ومعاناة أهل غزة، لكن لم يعرف عما إذا كانت تلك الاسباب هي التي دفعت المصوّر لإتخاذ قراره بترك غزة، أم أنه سينتقل لمهمة عمل جديدة خارجها.
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