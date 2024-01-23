Advertisement

عربي-دولي

اسرائيل... "حكومة الحرب" اجتمعت وكلام بارز عن "حزب الله"

Lebanon 24
23-01-2024 | 07:29
A-
A+
Doc-P-1155846-638416171353963478.JPG
Doc-P-1155846-638416171353963478.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الحرب الحالية شهدت "إنجازات كبيرة، وأثمانا باهظة جدا".

وذكر نتنياهو، في تصريحات مشتركة مع الوزيرين يوآف غالانت وبيني غانتس خلال اجتماع أعضاء "حكومة الحرب" مع رؤساء السلطات من الشمال في رمات كورازيم أن "يوم أمس أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب. لقد فقدنا 24 من خيرة أبنائنا الأبطال الذين سقطوا دفاعا عن الوطن، جنبا إلى جنب مع مواطني إسرائيل".
Advertisement

وأضاف: "إنني أحزن على كل واحد منهم. أعانق العائلات التي تغير عالمها إلى الأبد. ومن هنا نرسل صلاة من أجل سلامة جرحانا. يقوم الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق شامل حول الكارثة، وعلينا أن نتعلم الدروس ونفعل كل شيء من أجل سلام جنودنا".
 
وقال نتنياهو: "نحن في خضم حرب ظالمة. في هذه الحرب هناك إنجازات كبيرة، بما فيها اليوم، في استكمال تطويق خانيونس، ولكن هناك أيضا أثمان باهظة جدا. وإننا نحني رؤوسنا إجلالا لذكرى شهدائنا، ومع ذلك فإننا لا نتوقف لحظة عن السعي لتحقيق هدف لا يمكن تعويضه - وهو تحقيق النصر المطلق. معا سنقاتل، ومعا سننتصر.

من جهته، قال غالانت: "نواصل في هذا الوقت بروح الذين سقطوا - إكمال المهام والقيام بكل ما هو مطلوب. وتعمل قواتنا في عمق أراضي العدو، في خان يونس، مقاتلون من مظلي اللواء السابع، من جفعاتي، في كامل المنطقة الجنوبية".

واضاف: "نحن نراقب كل ما يحدث في الشمال. حزب الله مستمر في الاستفزاز، وقد قمت الآن بتقييم خاص للوضع في هذا الشأن. نحن مستعدون، لا نريد الحرب، ولكننا مستعدون لأي وضع قد يتطور في الشمال. لذلك يد واحدة نحو الجنوب وعين ساهرة نحو الشمال".
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:15 | 2024-01-23
10:00 | 2024-01-23
09:50 | 2024-01-23
09:43 | 2024-01-23
09:10 | 2024-01-23
08:54 | 2024-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24