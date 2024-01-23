اسرائيل... "حكومة الحرب" اجتمعت وكلام بارز عن "حزب الله"

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الحرب الحالية شهدت "إنجازات كبيرة، وأثمانا باهظة جدا".وذكر نتنياهو، في تصريحات مشتركة مع الوزيرين يوآف غالانت وبيني غانتس خلال اجتماع أعضاء "حكومة الحرب" مع رؤساء السلطات من الشمال في رمات كورازيم أن "يوم أمس أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب. لقد فقدنا 24 من خيرة أبنائنا الأبطال الذين سقطوا دفاعا عن الوطن، جنبا إلى جنب مع مواطني إسرائيل".وأضاف: "إنني أحزن على كل واحد منهم. أعانق العائلات التي تغير عالمها إلى الأبد. ومن هنا نرسل صلاة من أجل سلامة جرحانا. يقوم الجيش الإسرائيلي بإجراء تحقيق شامل حول الكارثة، وعلينا أن نتعلم الدروس ونفعل كل شيء من أجل سلام جنودنا".وقال نتنياهو: "نحن في خضم حرب ظالمة. في هذه الحرب هناك إنجازات كبيرة، بما فيها اليوم، في استكمال تطويق خانيونس، ولكن هناك أيضا أثمان باهظة جدا. وإننا نحني رؤوسنا إجلالا لذكرى شهدائنا، ومع ذلك فإننا لا نتوقف لحظة عن السعي لتحقيق هدف لا يمكن تعويضه - وهو تحقيق النصر المطلق. معا سنقاتل، ومعا سننتصر.من جهته، قال غالانت: "نواصل في هذا الوقت بروح الذين سقطوا - إكمال المهام والقيام بكل ما هو مطلوب. وتعمل قواتنا في عمق أراضي العدو، في خان يونس، مقاتلون من مظلي اللواء السابع، من جفعاتي، في كامل المنطقة الجنوبية".واضاف: "نحن نراقب كل ما يحدث في الشمال. حزب الله مستمر في الاستفزاز، وقد قمت الآن بتقييم خاص للوضع في هذا الشأن. نحن مستعدون، لا نريد الحرب، ولكننا مستعدون لأي وضع قد يتطور في الشمال. لذلك يد واحدة نحو الجنوب وعين ساهرة نحو الشمال".