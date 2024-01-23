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جيش إيران ينشر صوراً لدرونات "أبابيل" القتالية.. هذه أبرز قدراتها

Lebanon 24
23-01-2024 | 07:26
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نشر الجيش الإيراني اليوم الثلاثاء صوراً لدرونات "أبابيل" القتالية المطوّرة ووصفها بـ"الاستراتيجية".

وبحسب ما ذكرت وكالة "ارنا" الإيرانية، فقد أقيمت مراسم إطلاق درونات "أبابيل" بحضور القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي ووزير الدفاع محمد رضا اشتياني.
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الجيش الإيراني ينشر صورا لدرونات


وكتبت الوكالة: "انضمت إلى التنظيم القتالي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسيرات الاستراتيجية متعددة الأغراض "أبابيل 4" و"أبابيل 5".
 
الجيش الإيراني ينشر صورا لدرونات


وتتمتع المسيرات بالقدرة على تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والمراقبة والحرب الإلكترونية وجمع المعلومات عن طريق اعتراض الإشارات، وفقاً للوكالة.
 
الجيش الإيراني ينشر صورا لدرونات


كما تم تجهيز الدرونات بأنظمة حماية ذاتية وأنظمة الحرب الإلكترونية وأسلحة ذكية، وتتمتع الدرونات بقدرات خاصة وحديثة في الاستخدام أنظمة المشترك مع أسلحة أخرى. (روسيا اليوم)
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