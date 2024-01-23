جيش إيران ينشر صوراً لدرونات "أبابيل" القتالية.. هذه أبرز قدراتها

نشر الجيش الإيراني اليوم الثلاثاء صوراً لدرونات "أبابيل" القتالية المطوّرة ووصفها بـ"الاستراتيجية".



وبحسب ما ذكرت وكالة "ارنا" الإيرانية، فقد أقيمت مراسم إطلاق درونات "أبابيل" بحضور القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي ووزير الدفاع محمد رضا اشتياني.

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وكتبت الوكالة: "انضمت إلى التنظيم القتالي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسيرات الاستراتيجية متعددة الأغراض "أبابيل 4" و"أبابيل 5". وكتبت الوكالة: "انضمت إلى التنظيم القتالي لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسيرات الاستراتيجية متعددة الأغراض "أبابيل 4" و"أبابيل 5".





وتتمتع المسيرات بالقدرة على تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والمراقبة والحرب الإلكترونية وجمع المعلومات عن طريق اعتراض الإشارات، وفقاً للوكالة. وتتمتع المسيرات بالقدرة على تنفيذ مختلف مهام الاستطلاع والمراقبة والحرب الإلكترونية وجمع المعلومات عن طريق اعتراض الإشارات، وفقاً للوكالة.