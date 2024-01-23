البنتاغون يكشف عن عدد العسكريين الأوكرانيين الذين دربتهم الولايات المتحدة

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كشف البنتاغون أن الولايات المتحدة ونحو 30 دولة حليفة دربت 118 ألف عسكري أوكراني، بينهم 18 ألفا دربتهم الولايات المتحدة، و16.3 ألف دربتهم ألمانيا.أفادت بذلك وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن المتحدث باسم قيادة الجيش الأميركي في أوروبا وإفريقيا الكولونيل مارتن أودونيل.وكان الجمهوريون قد منعوا في وقت سابق مجلس الشيوخ من النظر في طلب البيت الأبيض تخصيص أموال لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات أخرى، فيما مجموعه 106 مليار دولار، من بينها 61 مليار دولار مخصصة لأوكرانيا.