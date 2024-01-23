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عربي-دولي
زلزال يضرب جزر فانواتو في المحيط الهادئ.. كم قوته؟
Lebanon 24
23-01-2024
|
10:15
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أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بأن زلزالاً بقوة 6.4 درجة ضرب جزر فانواتو، في جنوب المحيط الهادئ.
وقال المركز الألماني، إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.
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