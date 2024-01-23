زلزال يضرب جزر فانواتو في المحيط الهادئ.. كم قوته؟

أفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، بأن زلزالاً بقوة 6.4 درجة ضرب جزر فانواتو، في جنوب المحيط الهادئ.



وقال المركز الألماني، إن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.

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