قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الآن في وضع صعب، بعد أن توقفوا عن إعطائه الأموال من الخارج.

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وأضاف بيسكوف: "إن زيلينسكي في وضع صعب للغاية، لقد توقفوا عن إعطائه المال، وفي الخارج لم تعد توجد ذخائر كافية، وهو غير مستقر داخل البلاد، وهناك الكثير من الأشخاص غير راضين".وتعليقا على المرسوم الذي وقعه زيلينسكي بشأن ما يسمى بأراضي روسيا الاتحادية التي يسكنها الأوكرانيون تاريخيا، وصفه المتحدث باسم الكرملين بأنه سخيف.وأضاف بيسكوف: "يحتاج زيلينسكي إلى تمويه مواقفه بشيء ما. إنه يموه ذلك بمثل هذه المراسيم السخيفة. ومن غير المرجح أن يساعد هذا نظام كييف بطريقة أو بأخرى، فالصعوبات ستزداد".وفي الوقت نفسه، أشار بيسكوف إلى أنه "بالتأكيد لا تزال هناك عقول تعقل بقدر ما وتفهم ما يجب القيام به للخروج من هذا الوضع". (روسيا اليوم)