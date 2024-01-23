الجيش الإسرائيلي يحاصر ويقصف مستشفى ناصر في خان يونس بغزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، أن الدبابات الإسرائيلية تقصف مستشفى ناصر في مدينة خانيونس جنوبي القطاع، في اليوم التاسع بعد المئة لبدء الحرب.

وقالت الوزارة في بيان إن "الدبابات الإسرائيلية تطلق النار بكثافة على الطوابق العلوية بمبنى الجراحات التخصصية ومبنى الطوارئ في مستشفى ناصر في خانيونس، وتوقع عشرات الإصابات".

وتشهد خانيونس معارك ضارية بين الجنود الإسرائيليين الذين تقدموا جنوبا وحركة حماس، بعد 3 أشهر من الهجوم البري.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "تعرضت ملاجئ في خانيونس للقصف خلال العمليات العسكرية (الإثنين) واستشهد ما لا يقل عن 6 نازحين وأصيب عدد أكبر أثناء القتال العنيف حول ملجأنا".

ومع تقدم القوات الإسرائيلية، يتجمع الآن أكثر من مليون شخص في رفح، جنوب خانيونس، المتاخمة للحدود المصرية.

( سكاي نيوز)