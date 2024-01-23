جريمة مروّعة جدّاً... طعن زوجته الحامل في بطنها وقتلها

جريمة مأسوية شهدتها منطقة الطالبية في محافظة الجيزة المصرية، عندما أقدم رجل على إنهاء حياة زوجته الحامل في الشهر السادس، حيث مزق بطنها بعدة طعنات مستخدماً سكينا.

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ونقل الجيران المرأة إلى المستشفى، في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة.وأفادت التحقيقات بأن الزوج المتهم خرج لصلاة الفجر ثم عاد إلى المنزل ونشبت بينه وبين زوجته المجني عليها مشادة كلامية، تطورت إلى قيامه بتسديد عدة طعنات لها في منطقة البطن أودت بحياتها في الحال، وفقاً لوسائل إعلام محلية.