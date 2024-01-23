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عربي-دولي
21 جنديّاً إسرائيليّاً قُتِلوا بضربة واحدة... كيف نفّذت "حماس" الهجوم؟
Lebanon 24
23-01-2024
|
12:49
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كشف تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل جديدة، بشأن الانفجار الذي وقع وسط غزة وأسفر عن مقتل 21 جنديا إسرائيليا.
ووفقا للتفاصيل التي أسفر عنها التحقيق، فقد وقع الانفجار بعد أن أطلق مقاتلو حماس قذيفة "آر بي جي" على مبنى أثناء اختبائهم في مزرعة مجاورة.
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وكشف التحقيق أنه "تم تجهيز مبنيين، على بعد حوالي 600 متر من الحدود الإسرائيلية، بحوالي 20 لغما، ومن المرجح أن نيران قذيفة الـ"آر بي جي" من مسافة بضع عشرات من الأمتار أدت إلى تفجير الألغام، مما تسبب في انهيار المبنيين ومقتل 19 جنديا بداخلها وبالقرب منها".
وتابع التحقيق الذي نشرت نتائجه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "رصدت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تحرس العملية عناصر حماس وكانت على وشك الرد بإطلاق النار، لكن قبل أن يتمكنوا من ذلك أطلق المسلحون قذيفة "آر بي جي" أخرى، فأصابت الدبابة وقتلت جنديين". (سكاي نيوز)
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