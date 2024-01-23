Advertisement

عربي-دولي

21 جنديّاً إسرائيليّاً قُتِلوا بضربة واحدة... كيف نفّذت "حماس" الهجوم؟

Lebanon 24
23-01-2024 | 12:49
A-
A+
Doc-P-1155943-638416364143496170.jpg
Doc-P-1155943-638416364143496170.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي عن تفاصيل جديدة، بشأن الانفجار الذي وقع وسط غزة وأسفر عن مقتل 21 جنديا إسرائيليا.

ووفقا للتفاصيل التي أسفر عنها التحقيق، فقد وقع الانفجار بعد أن أطلق مقاتلو حماس قذيفة "آر بي جي" على مبنى أثناء اختبائهم في مزرعة مجاورة.
Advertisement

وكشف التحقيق أنه "تم تجهيز مبنيين، على بعد حوالي 600 متر من الحدود الإسرائيلية، بحوالي 20 لغما، ومن المرجح أن نيران قذيفة الـ"آر بي جي" من مسافة بضع عشرات من الأمتار أدت إلى تفجير الألغام، مما تسبب في انهيار المبنيين ومقتل 19 جنديا بداخلها وبالقرب منها".

وتابع التحقيق الذي نشرت نتائجه صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "رصدت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تحرس العملية عناصر حماس وكانت على وشك الرد بإطلاق النار، لكن قبل أن يتمكنوا من ذلك أطلق المسلحون قذيفة "آر بي جي" أخرى، فأصابت الدبابة وقتلت جنديين". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2024-01-23
14:26 | 2024-01-23
14:15 | 2024-01-23
14:00 | 2024-01-23
13:50 | 2024-01-23
13:38 | 2024-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24