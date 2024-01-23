قيود على المساعدات.. برنامج الأغذية يجدد التحذير من مجاعة في غزة

وصفت متحدثة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، عبير عطيفة، الثلاثاء، رفض إسرائيل وصول البعثات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة بـ"القيود الممنهجة".

وفي مؤتمر صحفي عبر الانترنت بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، قالت المتحدثة البرنامج الأممي بالشرق الأوسط، إنه من الصعب الوصول إلى أماكن تحتاج لمساعدات، خاصةً شمال القطاع.

ولفتت عطيفة إلى أن كميات قليلة جدا من المساعدات الغذائية وصلت إلى شمال قطاع غزة.

وأوضحت أن آخر بعثات برنامج الأغذية العالمي للمساعدات الغذائية إلى شمال غزة تم تنفيذها في 11 و13 كانون الثاني.

وأشارت عطيفة إلى وجود "قيود ممنهجة على الدخول إلى شمال غزة، وليس فقط على برنامج الأغذية العالمي".

( الأناضول)