صادق مجلس النواب التركي على مشروع القانون حول إبرام بروتوكول إنضمام السويد إلى حلف الناتو.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء السويدي: "لقد أصبحت السويد على بُعد خطوة واحدة من العضوية الكاملة في حلف شمال الأطلسي".