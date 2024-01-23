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عربي-دولي

مجندات إسرائيليّات يرفضن العودة إلى الخدمة... ما السبب؟

Lebanon 24
23-01-2024 | 15:56
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة، أنّ 50 مجندة رفضن الخدمة العسكرية في وحدات الاستطلاع الحدودية، عقب أحداث السابع من تشرين الأول.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيليّ، أنّ الجنود الرافضين المشاركة في القتال، تحدّثوا عن ثغراتٍ خطيرة على مستوى التدريب، كما اعتبروا أنهم تدرّبوا للقتال داخل الأراضي المحتلة، لا في غزة. (عربي 21)
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