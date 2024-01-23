البنتاغون يكشف تأثير الضربات الأميركية على الحوثيين

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أكد متحدث باسم البنتاغون، اليوم الثلاثاء، ان الولايات المتحدة ليست بحالة حرب في الشرق الأوسط وكشف عن الأهداف التي طالتها الغارات الأميركية على مواقع الحوثيين في اليمن.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الاميركية، بات رايدر، في تصريحات صحفية: "منذ 11 كانون الثاني دمرنا أكثر من 25 منصة لإطلاق الصواريخ وأكثر من 20 صاروخا ومسيرات وقدرات رادار واستطلاع ومخازن أسلحة للحوثيين".وذكر رايدر أن الضربات التي استهدفت جماعة الحوثي "لها تأثير كبير على قدرة الحوثيين على شن هجمات ضد الشحن الدولي".وتابع رايدر: "لسنا في حالة حرب في الشرق الأوسط، ونعمل بشكل وثيق مع الحلفاء والشركاء لخفض التصعيد"، مؤكدا أن "الهدف الوحيد هو التأكد من أن البحر الأحمر آمن للشحن الدولي".