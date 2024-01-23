Advertisement

عربي-دولي

البرلمان الهندي يمنع تصوير الجلسات لهذا السبب

Lebanon 24
23-01-2024 | 16:35
A-
A+
Doc-P-1156004-638416492782581316.jpeg
Doc-P-1156004-638416492782581316.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

منعت السلطات الهندية التصوير الفوتوغرافي والفيديو داخل مبنى البرلمان في البلاد، وتم نشر الأمر المقابل في تعميم من إدارة أمين الأمن في برلمان الجمهورية.

 

ونقلت صحيفة "إنديان إكسبرس" أن "مجمع البرلمان هو الموقع الأكثر تهديدا في الهند، وكجزء من التدابير الأمنية الإستراتيجية يعد حظر التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو في المجمع جزءاً من الاستراتيجية المخططة".

 

ووفقا لبيان البرلمان فإن جميع كاميرات الفيديو والكاميرات والهواتف الذكية "تشكل تهديدا مباشرا لأمن المجمع"، لافتا إلى أن حماية البرلمان والبرلمانيين وغيرهم من كبار الشخصيات وموظفيه هي أولوية جهاز أمن البرلمان.

 
Advertisement

وجاء في المنشور أنه تم إبلاغ جميع المسؤولين وموظفي الأمانات في مجلسي النواب والشيوخ ووزارات الشؤون البرلمانية والإدارات الأخرى المرتبطة بهذا القرار، إلا أن الكثير من النواب لا يلتزمون بالقرار.

( روسيا اليوم)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
22:51 | 2024-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:21 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:58 | 2024-01-23
18:30 | 2024-01-23
16:45 | 2024-01-23
16:15 | 2024-01-23
16:03 | 2024-01-23
16:00 | 2024-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24