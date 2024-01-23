قتيلان في غارات جوية في العراق

سقط قتيلان إثر غارات جوية استهدفت ليل أمس الثلاثاء مواقع لفصائل مسلّحة موالية لإيران في العراق.

وقد استهدفت الضربات مواقع لكتائب حزب الله في منطقتي جرف الصخر، الواقعة على بُعد نحو 60 كيلومتراً جنوب بغداد، والقائم الواقعة على الحدود مع سوريا وحيث سقط قتيلان على الأقلّ.

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