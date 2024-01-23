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عربي-دولي

قتيلان في غارات جوية في العراق

Lebanon 24
23-01-2024 | 18:30
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سقط قتيلان إثر غارات جوية استهدفت ليل أمس الثلاثاء مواقع لفصائل مسلّحة موالية لإيران في العراق.
وقد استهدفت الضربات مواقع لكتائب حزب الله في منطقتي جرف الصخر، الواقعة على بُعد نحو 60 كيلومتراً جنوب بغداد، والقائم الواقعة على الحدود مع سوريا وحيث سقط قتيلان على الأقلّ.
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