معارك عنيفة حول "بابنوسة" الاستراتيجية في كردفان

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تواصلت الثلاثاء المعارك العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول مدينة بابنوسة الاستراتيجية التي توجد بها أكبر حاميات الجيش في إقليم كردفان وسط تقارير تحدثت عن توغل محدود لقوات الدعم السريع في المدينة وسيطرتها على عدد من المراكز التابعة للشرطة.ومع احتدام المعارك وسقوط العشرات من المدنيين بين قتيل وجريح وتوقف الخدمات الأساسية اضطر آلاف السكان لمغادرة بابنوسة.وناشد حقوقيون بضرورة تدخّل عاجل لإنقاذ السكان؛ حيث تعرّض عدد من أحياء المدينة لعمليات قصف وحرق واسعة.