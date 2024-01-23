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ترامب يكمل مشوار الفوز.. إنجاز جديد بانتخابات "الجمهوري" التمهيدية في نيوهامبشر

Lebanon 24
23-01-2024 | 23:04
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فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامبشر أمام السفيرة السابقة في الأمم المتّحدة نيكي هايلي.
 
ويشكّل هذا الفوز، الثاني لترامب بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا الأسبوع الماضي، خطوة إضافية نحو انتزاع بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.
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وأقرّت هايلي بهزيمتها أمام ترامب، لكنّها أكّدت مضيّها في السباق حتى النهاية.

وقالت هايلي أمام حشد من أنصارها إنّ "هذا السباق لم ينته بعد"، محذّرة في الوقت نفسه من أنّ حصول ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري "سيعني فوز الرئيس جو بايدن" بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة.

واعتبرت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جو بايدن أنّ فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابات الجمهوريين التمهيدية في نيوهامبشر يعني أنّ حصوله على ترشيح حزبه الجمهوري للانتخابات الرئاسية بات شبه مضمون.

وقالت مديرة الحملة جولي تشافيز رودريغيز في بيان إنّ "نتائج الليلة تؤكّد أنّ دونالد ترامب ضمَن عملياً ترشيح الحزب الجمهوري".(سكاي نيوز عربية)

المصدر: سكاي نيوز عربية
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