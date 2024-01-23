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باتجاه البحر الأصفر... بيونغ يانغ تطلق عدة صواريخ كروز

Lebanon 24
23-01-2024 | 23:21
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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ أطلقت عدة صواريخ كروز في حوالي الساعة 7:00 من صباح الأربعاء.
تفصيلا، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت، صباح الأربعاء، صواريخ كروز عديدة باتجاه البحر الأصفر، في أحدث حلقة من مسلسل التصعيد الذي تنتهجه بيونغ يانغ.
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وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن "جيشنا رصد صواريخ كروز عديدة أطلقتها كوريا الشمالية باتجاه البحر الأصفر صباح اليوم قرابة الساعة السابعة"، وفقا لفرانس برس.


وأضاف البيان أن "المواصفات التفصيلية يتم تحليلها من كثب من قبل أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية".
يشار إلى أنه كوريا الشمالية تخضع لعقوبات فرضتها عليها الأمم المتحدة بسبب إجرائها تجارب بالستية ونووية، أما الصواريخ المجنحة (كروز) فلا تخضع تجاربها لأي حظر.
ويأتي إجراء بيونغ يانغ هذه التجارب الصاروخية الجديدة في وقت تجري فيه كوريا الجنوبية قبالة سواحلها الشرقية مناورة عسكرية تستمر حتى الخميس.
وأوضحت سول أن هذه المناورة تقررت "في ضوء مشاكل أمنية جدية" مع الشمال.
وتفاقمت التوترات بين الكوريتين بشكل حاد في الأشهر الأخيرة إذ تخلى البلدان عن اتفاقات رئيسية كانت تهدف للحد من التوتر، وعززا الإجراءات الأمنية على حدودهما وأجريا مناورات عسكرية حدودية. (سكاي نيوز)
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