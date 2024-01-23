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عربي-دولي

بضوء أخضر تركي.. السويد تحجز مقعدًا لها في حلف الناتو

Lebanon 24
23-01-2024 | 23:11
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صادق البرلمان التركي على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، بعدما تمت المصادقة على طلب ستوكهولم الانضمام إلى الحلف بموافقة 287 مشرعاً مقابل 55 صوتاً معارضاً، فيما من المتوقع أن يوقع أردوغان وثيقة المصادقة على طلب انضمام السويد للتكتل في الأيام المقبلة.
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من جهته رحّب رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، بمصادقة البرلمان التركي على عضوية بلاده في الناتو.

وكتب كريسترسون على منصة "إكس": "اليوم نحن على بعد خطوة واحدة من أن نصبح عضواً كاملاً في الناتو".

كما وصف "بالإيجابي تصويت البرلمان التركي لصالح انضمام السويد إلى الناتو".
 
بدوره رحب الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، بالخطوة، داعياً المجر إلى الاقتداء بتركيا "في أقرب وقت ممكن".

كذلك رحبت الولايات المتحدة بمصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد للناتو، وهو أمر يعتبره الرئيس الأميركي جو بايدن "أولوية مهمة"، حسب ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.
 
وأصبحت المجر العائق الأخير أمام نيل السويد العضوية في التكتل الدفاعي.

وقد حذت المجر حذو تركيا طوال عملية الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وكان يُتوقع أن تصادق على عضوية السويد من دون عراقيل.

والثلاثاء دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان نظيره السويدي إلى زيارة بودابست لمحاولة حل الخلافات التي تحول دون تصديق المجر على انضمام الدولة الاسكندينافية للناتو.

لكن مؤشرات برزت تفيد بعلامات توتر بين ستوكهولم وبودابست.(العربية)

المصدر: العربية
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