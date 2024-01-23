ضربة كبيرة لتنظيم "داعش الصحراء الكبرى".. مقتل "العقل المدبر" في مالي وهذه هويته





ويُعتبر ولد شعيب إحدى الشخصيات البارزة في تنظيم "داعش"، وكان أيضًا شقيق القائد الأعلى للتنظيم في ولاية ميناكا يوسف ولد شعيب.

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وأفاد الجيش المالي في بيان له بأن العملية، التي جرت 21 كانون الثاني، شملت إنزالًا جويًا ناجحًا في منطقة ميناكا، قطاع إن أربان، كجزء من عملية "كليتغي"، وأسفرت عن تحييد عدد من الإرهابيين، بينهم قيادي، هو عبد الوهاب ولد شعيب، واثنان من مساعديه، إضافة إلى تدمير سيارتين و١٣ دراجة نارية.



في عملية عسكرية بولاية ميناكا، قرب الحدود مع النيجر، تلقى تنظيم "داعش الصحراء الكبرى" ضربة كبيرة من الجيش المالي، أسفرت عن قتل من وصف بـ"العقل المدبر" للتنظيم في دولة مالي.ويُعتبر ولد شعيب إحدى الشخصيات البارزة في تنظيم "داعش"، وكان أيضًا شقيق القائد الأعلى للتنظيم في ولاية ميناكا يوسف ولد شعيب.وأفاد الجيش المالي في بيان له بأن العملية، التي جرت 21 كانون الثاني، شملت إنزالًا جويًا ناجحًا في منطقة ميناكا، قطاع إن أربان، كجزء من عملية "كليتغي"، وأسفرت عن تحييد عدد من الإرهابيين، بينهم قيادي، هو عبد الوهاب ولد شعيب، واثنان من مساعديه، إضافة إلى تدمير سيارتين و١٣ دراجة نارية.

وفي هذا الشأن، قال إلياس أغ سعيد، المتحدث باسم حركة إنقاذ أزوادMSA-D الموالية لدولة مالي، وتقاتل داعش منذ 2017، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن شعيب هو من أسس داعش في ولاية ميناكا، وبالتحديد في بلدية إينفوكريتان على بعد حوالي 10 كم من قرية إينارابان ( قرية ولد شعيب) في عام 2009. وهو المسؤول الرئيسي عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها تنظيم داعش في حق المدنيين في ميناكا، والتي أدت لقتل حوالي 2000 مدني، وتهجير الآلاف إلى دول الجوار.

وأضاف: "بمقتل ولد شعيب يفقد داعش عقله المدبر، خاصة وأنه لا يوجد حاليا في داعش من يمكنه أن يتولى منصبه لعلو مقامه في التنظيم.



من هم أبناء شعيب قادة؟



وعبد الوهاب ولد شعيب واحد من 4 إخوة يشكلون القيادات الرئيسية لداعش الصحراء الكبرى، وهم بجانب القتيل: أمية ولد شعيب، وهو القائد الأعلى للتنظيم، وقاضيه، والمخطط لجميع الهجمات التي ينفذها في ميناكا وفي النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين، دادي ولد شعيب، وهو من قيادات العمل المسلح، جرى اعتقاله مرتين على يد قوات برخان الفرنسية عام 2021، وأطلقت سراحه السلطات المالية بعد أن تسلمته، وعلوان ولد شعيب، وهو مسؤول تنفيذي في داعش الصحراء الكبرى، وهو الأخ الأكبر للأشقاء الأربعة، ومقرهم في مدينة "إنارابن" بولاية ميناكا، وقتل خلال غارة جوية للجيش المالي في 26 تشرين الثاني 2023.



يذكر أن المجلس العسكري الحاكم في مالي عقد اتفاقا لفض الاشتباك مع داعش في تموز 2023 يتضمن ألا يهاجم التنظيم الجيش المالي، في مقابل ألا يتدخل المجلس العسكري في المواجهات التي كانت دائرة حينها بين داعش وحركات موالية لمالي، وهي حركة غاتيا وحركة إنقاذ أزواد، وإطلاق الحكومة قيادات داعش من السجون، ومنهم دادي ولد شعيب.



وبالفعل توقف تنظيم داعش عن مهاجمة الجيش لأشهر؛ حتى استعادت باماكو مدينة كيدال الإستراتيجية من يد المتمردين أواخر 2023.



ووفق مصدر عسكري، فإن تنظيم داعش له وجود قوي في ميناكا التي فرض عليها حصارا عقَّد الوضع أمام الجيش المالي. (سكاي نيوز)