مواجهة حامية... ماسك يختار بين تكساس وواشنطن

أشاد الملياردير الأميركي إيلون ماسك بفكرة حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت الدفاع عن حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، دون مساعدة السلطات الفيدرالية الأميركية.





وشارك أبوت على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورا للحرس الوطني في تكساس.

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وكتب: "السيطرة على الخط" في بلدة إيغل باس الحدودية، ووعد بأن تكساس لن تتخلى عن جهود تأمين الحدود الأميركية مع المكسيك حتى في غياب الرئيس جو بايدن.



وفي وقت سابق، اتهم الملياردير الأميركي في تعليقه على قرار إزالة سياج الأسلاك الشائكة من الحدود إدارة بايدن بالترويج النشط للهجرة غير الشرعية.

وسلطات تكساس في صراع مع السلطات الفيدرالية بشأن إجراءات أمن الحدود. على سبيل المثال، اشتكت الإدارة الأمريكية إلى المحكمة العليا في البلاد ضد قيادة الدولة بعد أن منع الحرس الوطني الدوريات الفيدرالية من الوصول إلى الحدود.



وتصر سلطات ولاية تكساس على أن الحدود ليست مؤمنة بشكل صحيح، مما أدى إلى دخول أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة.

وتصف واشنطن تصرفات الولاية بأنها غير دستورية والإجراءات مفرطة، لأن القانون على وجه الخصوص، يجرم ما هو محظور بالفعل على المستوى الفيدرالي وتصر سلطات تكساس على أن التشريع الفيدرالي في هذا المجال لا يعمل.

وسجلت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة نموا قياسيا في الهجرة غير الشرعية، ورصد حرس الحدود في كانون الاول الماضي 302 ألف حالة لعبور الحدود بشكل غير شرعي، مما يعد أكبر مؤشر خلال شهر واحد. (RT)