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عربي-دولي

"فساتينها رخيصة"... شاهد ترامب ينتقد منافسته نيكي هايلي

Lebanon 24
24-01-2024 | 00:04
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تحتدم المنافسة هذه الأيام بين المرشحين الجمهوريين: الرئيس السابق دونالد ترامب، وسفيرته في الأمم المتحدة فترة ولايته نيكي هيلي، خصوصا بعد فوز الأول بالانتخابات التمهيدية في ولايتي آيوا نيوهامبشر الاستراتيجيتيين.


أداة مختلفة
 
وعلى خلاف الحملات الانتخابية والأصوات والمؤيدين، يستعمل الرئيس السابق أداة مختلفة لمواجهة خصومه على ما يبدو.
فبعد أن كثف ترامب هجومه اللفظي على هايلي وانتقد مجددا أصولها الهندية، قائلاً إنها غير مؤهلة لتكون القائد الأعلى لأن والديها من المهاجرين الهنود ولم يكونا مواطنين أميركيين بعد رغم ولادتها في الولايات المتحدة، فجّر الملياردير المثير للجدل قنبلة أخرى.
 
 
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فقد رأى الرئيس السابق أن هايلي لا تصلح أن تكون سيدة البيت الأبيض، لأنها ترتدي فساتين رخيصة الثمن، في إشارة منه إلى أزياء منافسته.

وانتقد ترامب هايلي في تجمع لأنصاره قبيل فوزه بانتخابات ولاية نيوهامبشر التمهيدية الهامة.
وهذه ليست المرة الثانية، فبين انتقاد الأصول والفساتين، انتقد ترامب لون بشرة هايلي السمراء أيضاً.
رفضت منصب "نائب الرئيس"
 
يشار إلى أن نيكي هايلي حاكمة ولاية ساوث كارولاينا السابقة كانت نظّمت حملات انتخابية ضد منافسها الجمهوري، دونالد ترامب.
 
ووُلدت هايلي، وهي ابنة لمهاجرين من الهند، باسم نيماراتا نيكي راندهاوا لكنها تستخدم منذ فترة طويلة اسمها الأوسط نيكي ثم أخذت لقب زوجها فيما بعد.
وكانت أعلنت رفضها الترشح لمنصب نائبة الرئيس بجانب ترامب بسبب استمراره في انتقادها، بما شمل الحديث عن اسمها الأول الحقيقي وغير ذلك على منصته للتواصل الاجتماعي. (العربية)
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