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عربي-دولي

البنتاغون: دمرنا أكثر من 25 موقعاً حوثياً لإطلاق الصواريخ

Lebanon 24
24-01-2024 | 00:12
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كشفت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة دمرت أكثر من 25 موقعاً لإطلاق الصواريخ تابعاً للحوثيين وأكثر من 20 صاروخاً في اليمن منذ أن بدأت ضرباتها في البلاد هذا الشهر، وفق رويترز.
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يذكر أنه منذ 19 تشرين الثاني الفائت، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، شن الحوثيون عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن شحن في البحر الأحمر.
"حارس الازدهار"
 
فيما عمدت واشنطن إلى الإعلان يوم 18 كانون الاول المنصرم عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.
ونفذ هذا التحالف في 12 و13 كانون الثاني الحالي عدة ضربات على مواقع عسكرية حوثية في صنعاء والحديدة وتعز وحجة وصعدة، ثم جددها عدة مرات لاحقاً، كان آخرها الاثنين.
 
تعطيل حركة الشحن العالمي
 
تجدر الإشارة إلى أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تسببت بتعطيل حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي.
كما فاقمت المخاوف من أن تؤدي تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والمستمرة منذ 7 تشرين الاول الماضي، إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط. (العربية)
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