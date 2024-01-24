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عربي-دولي
ناقلةً 60 طنا من الغاز.. قتلى بانفجار شاحنة في منغوليا(صور)
Lebanon 24
24-01-2024
|
00:13
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أعلنت الطوارئ المنغولية مقتل 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين بحريق أعقب انفجار شاحنة تحمل 60 طنا من الغاز في مدينة أولان باتور.
وأوضحت الطوارئ أن سبب الانفجار يعود إلى اصطدام شاحنة لنقل الغاز بسيارة.
وأشارت إلى أنه تم إجلاء نحو 40 شخصا من المنازل الواقعة بالقرب من موقع الحادث.
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وفي وقت سابق ذكر موقع NEWS المنغولي أن الحريق أسفر عن مصرع 5 أشخاص على الأقل، فيما نقل 10 مصابين إلى المستشفى.
المصدر: روسيا اليوم
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