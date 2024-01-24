ردّاً على الغارات الأميركية.. حزب الله العراقي يلّوح بخطة هجوم ثانية وهذا ما ستتضمنه

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لوح حزب الله العراقي بإطلاق خطة هجوم جديدة، ردّاً على الغارات الأميركية الجوية التي طالت موقعين لعناصره فجراً في بابل والأنبار.وأعلن أبو آلاء الولائي، الأمين العام لكتائب سيد الشهداء بتغريدة على حسابه في إكس اليوم الأربعاء، بدء المرحلة الثانية من الهجمات، وحث "المقاومة الإسلامية في العراق" على تكثيف ضرباتها في البحر الأبيض المتوسط. كما زعم أن تلك المرحلة ستتضمن "محاصرة الملاحة البحرية لإسرائيل وإخراج موانيها عن الخدمة".جاء هذا بعد ساعات على إعلان القيادة المركزية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن قواتها شنت بمفردها غارات جوية ضد كتائب حزب الله في العراق. وذكرت في بيان عبر منصة إكس أن الغارات استهدفت ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات أخرى تابعة لإيران، وتتضمن مقرات لتلك الكتائب ومواقع تخزين وتدريب على استخدام الصواريخ والمسيرات.كما أضافت أن تلك الغارات أتت ردا على الهجمات السابقة التي شنتها "حزب الله" على قواعد عسكرية أميركية في الفترة الماضية، من ضمنها قاعدة عين الأسد غرب الأنبار.في حين أفادت قيادة عمليات الجزيرة التابعة للحشد الشعبي بأن مواقع تابعة لها تعرضت لما وصفته بـ "العدوان الإجرامي الجديد في منطقة السكك التابعة لقضاء القائم غرب الأنبار أثناء أداء مقاتليها واجبهم لحماية الحدود من الجهة السورية"، ما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة اثنين بجراح.ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس يوم السابع من تشرين الأول المنصرم، تصاعد التوتر بشكل عام في المنطقة وعلى عدة جبهات، من العراق إلى سوريا فاليمن ولبنان بطبيعة الحال، حيث تتواجد فصائل مسلحة موالية لإيران ومدعومة منها.إذ تعرضت القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية سواء في العراق أو سوريا إلى أكثر من 150 هجوماً من قبل الفصائل المسلحة منذ 17 تشرين الاول الماضي.وعلى الرغم من أن واشنطن لم تربط بين تلك الهجمات في البلدين وحرب غزة، فإن تلك الفصائل التي أعلنت قبل فترة تشكيل ما بات يعرف بـ "المقاومة الإسلامية في العراق"، أكدت أكثر من مرة أنها تأتي رداً على الحصار الإسرائيلي والحرب على غزة والموقف الأميركي الداعم بقوة لتل أبيب.في المقابل، نفذت القوات الأميركية أكثر من ضربة في البلدين على مقرات لتلك الفصائل، متوعدة بالمزيد إذا استمرت الهجمات. (العربية)