لكبح هجمات الحوثيين.. أميركا تناشد الصين

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أكدت مصادر صحفية ان الولايات المتحدة ناشدت الصين من أجل المساعدة في كبح هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر، من دون أن تتلقى أي رد من بكين على مدى 3 أشهر.فقد نقلت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الأربعاء، عن مسؤولين أميركيين القول إن الولايات المتحدة طلبت من الصين حث إيران على كبح جماح الحوثيين الذين يهاجمون السفن التجارية في البحر الأحمر، لكنها لم تتلق أي مؤشر يذكر على المساعدة من بكين.وذكر التقرير أن الولايات المتحدة أثارت الأمر مرارا مع كبار مسؤولين صينيين في الأشهر الثلاثة الماضية.في الأثناء، تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا شن هجمات ضد الحوثيين بهدف منعهم من شن هجمات على السفن في البحر الأحمر.ويقول الحوثيون، الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل غزة. (سكاي نيوز)