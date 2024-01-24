Advertisement

عربي-دولي

انتشر كالنار في الهشيم: فيديو مريب لوالدة السيسي تبكي.. هذه حقيقته

Lebanon 24
24-01-2024 | 02:43
A-
A+
Doc-P-1156118-638416864670364307.png
Doc-P-1156118-638416864670364307.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشر خلال الساعات الماضية مقطع فيديو زُعم أنه يظهر والدة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقد ملأت الدموع عينيها بسبب ابنها.

ظهرت تبكي بسبب ابنها
فقد انتشر الفيديو كالنار في الهشيم، وقال معلقون إن السيدة التي ظهرت حزينة هي والدة الرئيس المصري، وكانت تبكي بشدة متأثرة لأن ابنها يحب مصر أكثر منها.

كما زعموا أن السيدة ظهرت تروي ألمها خلال احتفال أمام حشد كبير، قائلة "قال لي أنا أحبّ أحداً أكثر منك يا أمّي.. حزنت وسألته من؟ فقال لي: مصر".
 
Advertisement
 
 
إلا أن الحقيقة غير ذلك تماماً. فالأم الحزينة هي والدة الضابط محمود ناجي أحمد العوّاد، المتوفى عام 2018 في سيناء حيث كانت القوات المصرية تخوض مواجهات مع مجموعات متطرفة.

كما أرشد التفتيش عن المقطع إلى نسخة أطول منه بثتها وسائل إعلام مصريّة عام 2018، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وبكت السيدة متأثرة حينما كانت حاضرة في الاحتفال على سبيل التكريم لابنها الراحل.

وظهرت تقول مخاطبة الحضور، وإلى جانبها السيسي "أنا والدة الشهيد محمود .. قال لي أنا أحبّ أحداً أكثر منك يا أمي، حزنت وسألته من؟، قال لي: "مصر".

وأضافت "من أجل ابني محمود، انتبه على مصر"، وسط حالة تأثّر بين الحضور. (العربية)



عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:36 | 2024-01-24
07:30 | 2024-01-24
07:24 | 2024-01-24
07:11 | 2024-01-24
06:35 | 2024-01-24
06:19 | 2024-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24