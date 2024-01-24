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حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية.. واستيلاء على ممتلكات عائدة لفلسطينيين

Lebanon 24
24-01-2024 | 02:50
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شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية، تركزت في بلدتي حارس وكفل حارس بمحافظة سلفيت.

واعتقلت قوات الاحتلال تسعة فلسطينيين من سلفيت، بينهم 6 شبان من بلدة كفل حارس.
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وداهمت قوات الاحتلال منازل عدة في بلدة الزاوية غرب سلفيت، وأطلق جنود الاحتلال القنابل الصوتية صوب الفلسطينيين، إلى جانب وضع حاجز عسكري على مدخل بلدة قراوة بني حسان.

وفي سياق متصل، اعتُقلت سيدة ونجلها خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله، وداهمت منزل عائلة الأسير المحرر مهدي أبو شريفة، واعتقلت والدته وشقيقه محمد، للضغط عليه لتسليم نفسه.

وطالت الاعتقالات 4 فلسطينيين من مدينة الخليل وبلدة بني نعيم شرق المدينة، وتخلل المداهمات عمليات تخريب وسرقة لممتلكات الفلسطينيين.

كما استولى جنود الاحتلال على 3 مركبات تعود لعائلة فؤاد الخضور، وذلك بعد تفتيش منازل عدد من الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها وتخريبها.

وداهمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وفتشت عدة منازل، وعاثت بمحتوياتها خرابا واعتقلت الفلسطينيين عبد الرحمن وطارق دويك.

وتم نصب عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الاسمنتية والسواتر الترابية.

وفي نابلس، تم اعتقال أربعة فلسطينيين، بينهم الشاب صالح أبو شلون بعد مداهمة منزله في مخيم العين غرب المدينة.

وتمركزت قوات الاحتلال في العديد من الطرق المؤدية للمخيم، ما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين، فيما اعتقلت المواطن هاني صوان ونجليه علاء وعبادة بعد مداهمة منزلهم وتفتيشه في شارع السكة والاعتداء على قاطنيه بالضرب.(شبكة قدس الإخبارية)
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