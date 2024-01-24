نشرَ موقع "العربية.نت" تقريراً تحت عنوان: "أسلحة متطورة ومدربون وسفينة.. هكذا تدعم إيران الحوثيين"، وجاء فيه:

Advertisement

لطالما أكدت الولايات المتحدة أن إيران تدعم جماعة الحوثي في اليمن، فضلاً عن العديد من الفصائل المسلحة سواء في العراق أو سوريا، وبطبيعة الحال "حزب الله" في لبنان.



الاتهامات هذه تكررت مؤخراً بوتيرة أكبر على لسان مسؤولين عسكريين في البنتاغون، مع تصاعد الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر. ولعل ما زاد الطين بلة، هو ما اكتشفته القوات البحرية الأميركية في 11 كانون الثاني الجاري عند سيطرتها على سفينة كانت تقل أسلحة إيرانية إلى الحوثيين.



كيف تدعم طهران الحوثيين في هجماتهم البحرية؟



بينت الشحنة التي تمت مصادرتها في ذلك اليوم أي قبل يوم واحد من ضربة أميركية بريطانية كبيرة استهدفت مواقع حوثية في اليمن، احتواءها على أحدث التقنيات العسكرية الإيرانية، ومكونات صواريخ عالية التقنية وأجهزة تشويش للطائرات بدون طيار.



كذلك، شملت تلك المعدات المصادرة مجموعات تجميع صاروخ غدير، وهو صاروخ إيراني مضاد للسفن يصل مداه إلى أكثر من 200 ميل، لم يستخدمه الحوثيون من قبل؛ فضلاً عن فوهات المحرك لصاروخ "طوفان"، وهو صاروخ باليستي كشفت عنه المجموعة في الفترة الأخيرة، ويمكنه استهداف إسرائيل في شكل أكثر فاعلية، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".



كذلك، ضمت الشحنة تمديدات بصرية مصممة لتحسين دقة هجمات الطائرات بدون طيار.



وقبل 3 أيام، صادرت السلطات العمانية أيضاً أجهزة تشويش على الطائرات بدون طيار، والتي قال مسؤولون ومستشارون غربيون إنها جاءت أيضًا من إيران.



مستشارون ومدربون أيضاً



إلى جانب تلك الأسلحة، أرسل الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله"، مستشارين إلى اليمن لمساعدة جماعة الحوثي في الهجمات البحرية وإطلاق الصواريخ وطائرات الدرون، وفق ما أكد مستشارون ومسؤولون أمنيون غربيون.



وأضاف المستشارون أنّ طهران تستعين بمهربين لجلب الأسلحة إلى اليمن من إيران ووسطاء لشراء قطع الغيار عبر شركات واجهة.



وأوضح المستشارون والمسؤولون الأميون الغربيون أن مهندسين في اليمن يساعدون في تجميع الصواريخ والمسيرات وتشغيلها، فيما يقدم عمال صناعة الشحن معلومات استخباراتية حية حول السفن التي سيتم استهدافها.



إلى ذلك، كشف المستشارون والمسؤولون الأمنيون أن نقل تقنيات الصواريخ الباليستية والتدريب تشرف عليه الوحدة 340، التي دربت أفراداً من الحوثيين في إيران ولبنان ويقودها حامد فاضلي، الرئيس السابق لبرنامج الصواريخ الفضائية الإيراني.



"سفينة تجسس"؟!



من جهته، شدد الباحث الأميركي شارلز ليستر على الدور الإيراني الفعال في توجيه هجمات الحوثيين البحرية.



ورأى في تغريدات على حسابه بمنصة "إكس"، مساء أمس الثلاثاء، أن القول بأن إيران لا تستطيع السيطرة على الحوثيين بات منتشراً على نطاق واسع خلال الأسابيع الأخيرة، لكنه غير صحيح لاسيما فيما يتعلق بالهجمات في البحر الأحمر.



كذلك، أشار إلى أن الحرس الثوري يعطي معلومات وتوجيهات من البحر لكل ضربة ينفذها الحوثيون، وقال: "لا يخطئن أحد، الهجمات على الشحن التجاري ليست حملة حوثية بل عملية إيرانية، يتم تنسيقها من خلال وكيل تم تسليحه لسنوات لهذا الغرض على وجه التحديد".



إلى ذلك، لفت إلى أن "سفينة التجسس السرية بهشاد تتواجد حالياً قبالة سواحل عدن وتقوم بتنسيق مع الحرس الثوري في توفير المعلومات الاستخبارية وبيانات الاستهداف للحوثيين".