Advertisement

عربي-دولي

الاتحاد البحري في نيوزيلندا يعارض قرار الحكومة إرسال عسكريين إلى البحر الأحمر

Lebanon 24
24-01-2024 | 03:18
A-
A+
Doc-P-1156141-638416888501018399.jpg
Doc-P-1156141-638416888501018399.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عارض الاتحاد البحري في نيوزيلندا قرار الحكومة إرسال عسكريين للانضمام إلى التحالف الدولي في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الحكومة يجب أن تولي اهتماما لقضايا أكثر إلحاحا.
وكتب الاتحاد في بيانه: "الاتحاد يعارض قرار الحكومة الائتلافية بإرسال عناصر من الجيش النيوزيلندي إلى البحر الأحمر بناء على طلب الولايات المتحدة."
Advertisement


وأضاف: "لقد ألغت الحكومة للتو استبدال العبارات لمضيق كوك، الأمر الذي يشكل تهديدا خطيرا لخطوط النقل النيوزيلندية، لذلك يجب أن تحاول الحكومة حل المشاكل الموجودة بالقرب من الوطن".
وفقا لسكرتير الاتحاد كريج هاريسون، فإنه إذا كانت حكومة نيوزيلندا قلقة بشأن سلامة الملاحة، فمن الضروري أولا وقبل كل شيء تأمينها على المستوى الوطني، كما أن التدخل العسكري من قبل الولايات المتحدة ومجموعة من الدول الغربية في منطقة البحر الأحمر يمكن أن يؤدي إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.
وفي وقت سابق، أعلنت حكومة نيوزيلندا إرسال مجموعة من 6 أفراد عسكريين للانضمام إلى تحالف الدول في البحر الأحمر. (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:21 | 2024-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:26 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:14 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:03 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:19 | 2024-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:45 | 2024-01-24
07:36 | 2024-01-24
07:30 | 2024-01-24
07:24 | 2024-01-24
07:11 | 2024-01-24
06:35 | 2024-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24